В России запретят зарубежные ИТ-решения, среди них сети топливной и атомной промышленности и энергетики

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги: , ,

В России запретят зарубежные ИТ-решения, среди них сети топливной и атомной промышленности и энергетики

ФСТЭК подготовила проект поправок к закону «О безопасности КИИ», позволяющих полностью отказаться от использования в этой сфере иностранных программно-аппаратных комплексов. В список объектов КИИ входят компьютерные сети госорганов, банков, а также предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности и энергетики.

Об этом сообщает Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) выступила с предложением полного отказа от зарубежных ИТ-решений на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ведомство  подготовило проект необходимых поправок к приказу о защите КИИ – он был размещен на портале проектов нормативных правовых актов 6 февраля 2020 г. и на момент публикации материала находился на стадии общественных обсуждений.

Объекты КИИ – это критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ, к которым относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Опрошенные  эксперты связывают инициативу по отказу от иностранных ИТ-систем на гособъектах с борьбой с коррупцией и шпионажем. Но, по мнению замгендиректора завода «Физприбор» Вадима Подольного, такой подход, который он назвал «технологическим расизмом», может привести к снижению качества поддержки ИТ-систем и спровоцировать ответную реакцию других стран, которая может привести к финансовым потерям для России. «Критерием оценки должно быть качество, а не происхождение “железа”», – отметил Подольный.

Директор по продажам и развитию бизнеса «Криптопро» Павел Луцик сказал, что для экспертов по вопросам защиты КИИ проект ФСТЭК оказался неожиданным. По его словам, причина ограничений иностранных подрядчиков кроется в стремлении российских властей к сокращению рисков шпионажа со стороны других стран. «Достойные отечественные аналоги (иностранного ПО и “железа”) уже успешно используются в средствах антивирусной или криптографической защиты, а иностранные решения задействованы в тех случаях, когда отечественных аналогов нет или они неэффективны», – отметил Луцик.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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