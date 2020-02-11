Зменшення ціни на газ має зумовить зниження ренти на його видобуток — Коболєв

Існуюча тенденція на зниження цін на природний газу має зумовити й перегляд рентних платежів на його видобуток усередині країни.

«За такої ціни на газ треба регулювати й ренту на газ. Низка приватних компаній не зможе платити ренту за такої ціни, і це вже буде у квітні цього року», — сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в ефірі каналу «Україна 24″.

За його словами, зокрема, «Нафтогаз» уже отримав два повідомлення від приватних партнерів про відмову в участі у видобутку газу в спільних свердловинах.

Як повідомлялося, на сьогодні ставки ренти на природний газ становлять 14-29% залежно від глибини свердловини та 11% — на шельфі й 70% — за договорами на спільну діяльність.

Читайте в «Терміналі» ще, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував зробити два нововведення – дати право клієнтам змінювати постачальника газу, незалежно від наявності боргу та заборонити відключати населення від газопостачання.