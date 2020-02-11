Зменшення ціни на газ має зумовить зниження ренти на його видобуток — Коболєв

Обновлено: Февраль 11, 2020. Тэги:

Зменшення ціни на газ має зумовить зниження ренти на його видобуток — Коболєв

Існуюча тенденція на зниження цін на природний газу має зумовити й перегляд рентних платежів на його видобуток усередині країни.

«За такої ціни на газ треба регулювати й ренту на газ. Низка приватних компаній не зможе платити ренту за такої ціни, і це вже буде у квітні цього року», — сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в ефірі каналу «Україна 24″.

За його словами, зокрема, «Нафтогаз» уже отримав два повідомлення від приватних партнерів про відмову в участі у видобутку газу в спільних свердловинах.

Як повідомлялося, на сьогодні ставки ренти на природний газ становлять 14-29% залежно від глибини свердловини та 11% — на шельфі й 70% — за договорами на спільну діяльність.

Читайте в «Терміналі» ще, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував зробити два нововведення – дати право клієнтам змінювати постачальника газу, незалежно від наявності боргу та заборонити відключати населення від газопостачання.

Автор:

(Всего статей: 17269)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: