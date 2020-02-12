2020-02-12: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на ДТ

12 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Сумской (25,88 грн/л), Винницкой (25,9 грн/л) и Черниговской (26,02 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,21грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,21 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,79 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 января и составляла 27,0 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ водители региона могли на заправках таких брендов:

ВостокГаз (21.91)

PRIME (22.85)

БРСМ-Нафта (23.92)

UPG (24.4)

Маркет (24.45)

SUN OIL (24.49)

Нефтек (25.23)

Speedway (25.49)

SKY (25.5)

Formula (25.95)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 21,5 грн/л до максимальных 29,99 грн/л.



