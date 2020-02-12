2020-02-12: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на ДТ

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-02-12: Днепропетровская область лидирует в снижении цен на ДТ

12 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах  колебались разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены наблюдался в Днепропетровской области в сегменте ДТ.

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости ДТ на АЗС Днепропетровская область заняла 13-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самое дешевое ДТ продается в Сумской (25,88 грн/л), Винницкой (25,9 грн/л) и Черниговской (26,02 грн/л) областях.

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Понижение средней розничной цены на ДТ в Днепропетровской области за день составило 0,21грн/л, что является самым большим изменением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 26,21 грн/л.

Динамика средних розничных цен на ДТ в Днепропетровской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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Сегодняшняя цена на 0,79 грн ниже максимальной ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 13 января и составляла 27,0 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться ДТ  водители региона могли на заправках таких брендов:

  • ВостокГаз (21.91)
  • PRIME (22.85)
  • БРСМ-Нафта (23.92)
  • UPG  (24.4)
  • Маркет  (24.45)
  • SUN OIL (24.49)
  • Нефтек (25.23)
  • Speedway (25.49)
  • SKY (25.5)
  • Formula (25.95)

Розничные цены на ДТ на заправках Днепропетровской области колебались в диапазоне от минимальных 21,5 грн/л до максимальных 29,99 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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