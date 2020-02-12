2020-02-12: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром выросли в цене до 54,99 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,81%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,61 доллара за баррель, прибавив 1,34%.