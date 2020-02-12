2020-02-12: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром выросли в цене до 54,99 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,81%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,61 доллара за баррель, прибавив 1,34%.
Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета, с целью оценки ситуации, и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом».»Поскольку Россия колеблется по поводу сокращения добычи, ОПЕК может быть вынужден действовать в одиночку», — считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн.
Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.
Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $0,95 (1,76%) — до $54,96 за баррель. Во вторник их цена поднялась на $0,74 (1,39%), составив на закрытие $54,01 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,68 (1,36%) — до $50,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,37 (0,75%), завершив день на отметке $49,94 за баррель.