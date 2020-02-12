2020-02-12: Мировые цены на нефть колеблются

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-12: Мировые цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром выросли в цене до 54,99 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,81%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 50,61 доллара за баррель, прибавив 1,34%.

Цены на нефть поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах, пишет «Investing.com».
Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета, с целью оценки ситуации, и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом».»Поскольку Россия колеблется по поводу сокращения добычи, ОПЕК может быть вынужден действовать в одиночку», — считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $0,95 (1,76%) — до $54,96 за баррель. Во вторник их цена поднялась на $0,74 (1,39%), составив на закрытие $54,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,68 (1,36%) — до $50,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,37 (0,75%), завершив день на отметке $49,94 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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