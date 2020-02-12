2020-02-12: В мелком опте отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ

12 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось падение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.45% (-9 коп/л) до 20.07 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.35% (-7 коп/л) до 20.96 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.51% (-10 коп/л) до 20.06 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.07 -0.45 -1.52 -4.95 Бензин А-95 евро 20.96 -0.35 -1.60 -5.00 Дизельное топливо евро 20.06 -0.51 -2.62 -6.61

Для справки :

Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.

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