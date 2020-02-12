Компанії стали користуватися блочними заявками — УЕБ

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , ,

Компанії стали користуватися блочними заявками — УЕБ

На УЕБ було проведено 20 аукціонів з купівлі-продажу електроенергії, зокрема 11 на виконання ст.66 ЗУ Про ринок електричної енергії та 7 у комерційній секції. Ініціаторами аукціонів виступали 10 компаній, з них найбільше стартових позицій на продаж сформували Калуська ТЕЦ-Нова та Центренерго.

Протягом даного періоду реалізовано 322 тис. Мвт/год. на території ОЕС України та 5400 Мвт/год. на о. Бурштинський. Ціни продажу електроенергії на острові Бурштинський були вищими за ОЕС на 5%, пише пресслужба УЕБ.

Загальний тренд зміни цін — боковий. Таким чином, станом на 24 січня котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1420 на пікове навантаження та 930 грн. на позапікове навантаження.

Компанії стали використовувати новий продукт, представлений УЕБ нещодавно для комерційних секцій – блочні заявки. Виставлення блочної позиції дає можливість обрати індивідуальний нестандартизований проміжок часу – години продажу або купівлі електроенергії. Цей проміжок часу може охоплювати як одну добу та і переходити з однієї доби в іншу.

Так, наприклад, ДТЕК Східенерго та ДТЕК Дніпроенерго виставляли 1500-11000 Мвт-год. електроенергії за блочними заявками, але середньозважену ціну продажу компаніям сформувати не вдалося.

Станом на 7 лютого порівняно з показником два тижні назад частка атомної генерації зменшилась до 54%, ТЕС – зросла до 25%. Також зменшився виробіток з ТЕЦ та ВДЕ і загалом становив 3,19 Гвт. 7 лютого загальне середньодобове виробництво електроенергії склало 19,45 ГВт, що на 0,6 ГВт більше, ніж 23 січня.

Нещодавно Мінекоенерго заявило про можливість зменшення частки атомної генерації в балансі електроенергії, оскільки з квітня почне значно зростати обсяг генерації з ВДЕ. Тому весною структура генерації може змінитися, що може викликати підвищення цін за рахунок виведення дешевої електроенергії з ринку.

Протягом останніх двох тижнів ціни в ОЕС України були стабільними, але суттєві коливання спостерігались на території о. Бурштинський. Наприклад, у торгах на 2 та 3 лютого ціни о. Бурштинський знизились до рівня ОЕС України, що було результатом суттєвого зниження цін денних заявок, до 1400 грн/Мвт-год.

Загалом протягом останніх тижнів роботи нового ринку електроенергії щодоби в середньому було реалізовано 163 тис. МВт-год. електроенергії в ОЕС України по середньодобовій ціні 1269 грн. за МВт-год. та 11,819 тис. МВт-год. електроенергії для о. Бурштинський по середньодобовій ціні 1640 грн. за МВт-год. Середньодобовий розрив між цінами ОЕС України та о. Бурштинський збільшився до 371 грн.

Спотові ціни у Західній Європі були загалом нестабільними та простежувався легкий тренд до зниження. Таким чином, 7 лютого ціна базової електроенергії у Франції становила 37 євро/МВт-год., в Угорщині – 40 євро/МВт-год., у Польщі – 51,9 євро/МВт-год. На лютий у січні електроенергія торгувалась по цінах в діапазоні 35-52 євро/мегават. У п’ятницю на прогнозах м’якої теплої погоди ф’ючерсні контракти на березень впали в ціні.

 

 

 

За останні два тижні відбулося більше 200 тендерів із закупівлі електроенергії бюджетними установами. Загалом з топ-15 найбільших тендерів закуплено електроенергії на суму 21,30 млн. грн. Коливання ціни були яскраво виражені, особливо в найбільших закупівлях. Але загалом середня ціна склала 2,07 грн./кВт.год (з урахуванням ПДВ та доставки до споживача). Найбільший контракт отримала компанія ТОВ АС. Вона поставить Укрпошті 5,2 млн. кВт.год. електроенергії за початковою ціною 1,87 грн./кВт.год. Ціни коливалися у діапазоні від 1,45 до 2,91 грн. за кВт. год.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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