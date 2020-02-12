Компанії стали користуватися блочними заявками — УЕБ

На УЕБ було проведено 20 аукціонів з купівлі-продажу електроенергії, зокрема 11 на виконання ст.66 ЗУ Про ринок електричної енергії та 7 у комерційній секції. Ініціаторами аукціонів виступали 10 компаній, з них найбільше стартових позицій на продаж сформували Калуська ТЕЦ-Нова та Центренерго.
Протягом даного періоду реалізовано 322 тис. Мвт/год. на території ОЕС України та 5400 Мвт/год. на о. Бурштинський. Ціни продажу електроенергії на острові Бурштинський були вищими за ОЕС на 5%, пише пресслужба УЕБ.
Загальний тренд зміни цін — боковий. Таким чином, станом на 24 січня котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1420 на пікове навантаження та 930 грн. на позапікове навантаження.
Компанії стали використовувати новий продукт, представлений УЕБ нещодавно для комерційних секцій – блочні заявки. Виставлення блочної позиції дає можливість обрати індивідуальний нестандартизований проміжок часу – години продажу або купівлі електроенергії. Цей проміжок часу може охоплювати як одну добу та і переходити з однієї доби в іншу.
Так, наприклад, ДТЕК Східенерго та ДТЕК Дніпроенерго виставляли 1500-11000 Мвт-год. електроенергії за блочними заявками, але середньозважену ціну продажу компаніям сформувати не вдалося.
Станом на 7 лютого порівняно з показником два тижні назад частка атомної генерації зменшилась до 54%, ТЕС – зросла до 25%. Також зменшився виробіток з ТЕЦ та ВДЕ і загалом становив 3,19 Гвт. 7 лютого загальне середньодобове виробництво електроенергії склало 19,45 ГВт, що на 0,6 ГВт більше, ніж 23 січня.
Нещодавно Мінекоенерго заявило про можливість зменшення частки атомної генерації в балансі електроенергії, оскільки з квітня почне значно зростати обсяг генерації з ВДЕ. Тому весною структура генерації може змінитися, що може викликати підвищення цін за рахунок виведення дешевої електроенергії з ринку.
Загалом протягом останніх тижнів роботи нового ринку електроенергії щодоби в середньому було реалізовано 163 тис. МВт-год. електроенергії в ОЕС України по середньодобовій ціні 1269 грн. за МВт-год. та 11,819 тис. МВт-год. електроенергії для о. Бурштинський по середньодобовій ціні 1640 грн. за МВт-год. Середньодобовий розрив між цінами ОЕС України та о. Бурштинський збільшився до 371 грн.
За останні два тижні відбулося більше 200 тендерів із закупівлі електроенергії бюджетними установами. Загалом з топ-15 найбільших тендерів закуплено електроенергії на суму 21,30 млн. грн. Коливання ціни були яскраво виражені, особливо в найбільших закупівлях. Але загалом середня ціна склала 2,07 грн./кВт.год (з урахуванням ПДВ та доставки до споживача). Найбільший контракт отримала компанія ТОВ АС. Вона поставить Укрпошті 5,2 млн. кВт.год. електроенергії за початковою ціною 1,87 грн./кВт.год. Ціни коливалися у діапазоні від 1,45 до 2,91 грн. за кВт. год.