Компанії стали користуватися блочними заявками — УЕБ

На УЕБ було проведено 20 аукціонів з купівлі-продажу електроенергії, зокрема 11 на виконання ст.66 ЗУ Про ринок електричної енергії та 7 у комерційній секції. Ініціаторами аукціонів виступали 10 компаній, з них найбільше стартових позицій на продаж сформували Калуська ТЕЦ-Нова та Центренерго.

Протягом даного періоду реалізовано 322 тис. Мвт/год. на території ОЕС України та 5400 Мвт/год. на о. Бурштинський. Ціни продажу електроенергії на острові Бурштинський були вищими за ОЕС на 5%, пише пресслужба УЕБ.

Загальний тренд зміни цін — боковий. Таким чином, станом на 24 січня котирування УЕБ були наступними: 1550 грн. на базове навантаження, 1420 на пікове навантаження та 930 грн. на позапікове навантаження.

Компанії стали використовувати новий продукт, представлений УЕБ нещодавно для комерційних секцій – блочні заявки. Виставлення блочної позиції дає можливість обрати індивідуальний нестандартизований проміжок часу – години продажу або купівлі електроенергії. Цей проміжок часу може охоплювати як одну добу та і переходити з однієї доби в іншу.

Так, наприклад, ДТЕК Східенерго та ДТЕК Дніпроенерго виставляли 1500-11000 Мвт-год. електроенергії за блочними заявками, але середньозважену ціну продажу компаніям сформувати не вдалося.

Станом на 7 лютого порівняно з показником два тижні назад частка атомної генерації зменшилась до 54%, ТЕС – зросла до 25%. Також зменшився виробіток з ТЕЦ та ВДЕ і загалом становив 3,19 Гвт. 7 лютого загальне середньодобове виробництво електроенергії склало 19,45 ГВт, що на 0,6 ГВт більше, ніж 23 січня. Нещодавно Мінекоенерго заявило про можливість зменшення частки атомної генерації в балансі електроенергії, оскільки з квітня почне значно зростати обсяг генерації з ВДЕ. Тому весною структура генерації може змінитися, що може викликати підвищення цін за рахунок виведення дешевої електроенергії з ринку.