Методика, за якою Нафтогаз отримуватиме компенсацію за постачання газу буде готова до кінця місяця

Методика, за якою Нафтогаз отримуватиме компенсацію за постачання газу населенню за спеціальними тарифами буде готова до кінця місяця.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, передає кореспондент УНН.

«Мова про методику розрахунку. Про те, яким чином має розраховуватися ця компенсація, яка має бути виплачена компанії щодо якої було встановлені спеціальні обов’язки на ринку. Ця методика розробляється, вона зараз погоджується між Міністерством енергетики та міністерством фінансів. Це питання, яку формулу застосувати, багато складних, технічних в тому числі, питань. До кінця місяця я очікую, що документ надійде на уряд, і ми його приймемо. Це питання чисто технічне», — зазначив він.

Читайте в «Терміналі» ще, голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв запропонував зробити два нововведення – дати право клієнтам змінювати постачальника газу, незалежно від наявності боргу та заборонити відключати населення від газопостачання.