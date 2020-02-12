НКРЕКП підтримала перехід обліку газу з кубометрів на кіловати

Голова комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк підтримує пропозицію перейти на облік газу з кубометрів на кіловати.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова регулятора, для переходу потрібно привести всю нормативну базу у відповідність з європейськими нормами та провести роз’яснювальну роботу.

«Перехід на кіловати — це однозначно правильна річ, треба це зробити», — заявив він.

За його словами, ця ініціатива може буди реалізована на раніше осені поточного року, «а можливо навіть через рік».

«У нас газ імпортується та транспортується вже давно в кіловатах, в одиницях енергії. В Європі люди давно споживають газ в кіловатах. Це вирішує декілька проблем, а одна з головних це якість газу», — сказав він.

«Термінал» писав, уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Дійсно правильно буде, щоб людина отримувала платіжки за ці дві послуги одним документом. Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання», — сказав Олексій Гончарук.