НКРЕКП підтримала перехід обліку газу з кубометрів на кіловати

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , , ,

НКРЕКП підтримала перехід обліку газу з кубометрів на кіловати

Голова комісії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк підтримує пропозицію перейти на облік газу з кубометрів на кіловати.

Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив голова регулятора, для переходу потрібно привести всю нормативну базу у відповідність з європейськими нормами та провести роз’яснювальну роботу.

«Перехід на кіловати — це однозначно правильна річ, треба це зробити», — заявив він.

За його словами, ця ініціатива може буди реалізована на раніше осені поточного року, «а можливо навіть через рік».

«У нас газ імпортується та транспортується вже давно в кіловатах, в одиницях енергії. В Європі люди давно споживають газ в кіловатах. Це вирішує декілька проблем, а одна з головних це якість газу», — сказав він.

«Термінал» писав, уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування. Про це сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Дійсно правильно буде, щоб людина отримувала платіжки за ці дві послуги одним документом. Рішення про розділення платіжок ухвалює незалежний регулятор — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тому ми звернулись до них щодо оптимізації цього питання», — сказав Олексій Гончарук.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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