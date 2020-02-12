НКРЕКП зменшила фінзобов’язання Укренерго за «зеленим» тарифом перед «ГарПо»

НКРЕКП затвердила зменшення майже на 1,7 млрд грн (27%) обсягу фінансових зобов’язань Укренерго по сплаті компенсації на відшкодування «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець».
Таке рішення регулятор затвердив 11 лютого 2020 року, повідомила пресслужба Укренерго.
Загальна сума фінансових зобов’язань Укренерго перед «Гарантованим покупцем» у ІІ півріччі 2019 року становить 6,841 млрд грн з ПДВ.
Укренерго за зазначений період вже сплатило на користь держпіждприємства 7,272 млрд грн, тобто на 430 млн грн більше.
Переплата 430 млн грн за згодою сторін врахована ДП «Гарантований покупець» як аванс за січень 2020 р.
Рішення Регулятора про коригування обсягів послуги ґрунтується на наданих 27 січня 2020 року «Гарантованим покупцем» актах коригування обсягів наданих послуг із забезпечення збільшення частки ВДЕ у липні-листопаді 2019 року, які підписані в тому числі НЕК «Укренерго».
Нагадаємо, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 09.12.19 № 1003 ДП «Гарантований покупець» та постачальники універсальних послуг виконали коригування прогнозних обсягів електричної енергії, купленої постачальниками універсальних послуг у липні – листопаді 2019 року на фактичні дані, що стало підставою до здійснення коригування розмірів вартості послуг наданих цей період.