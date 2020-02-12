НКРЕКП зменшила фінзобов’язання Укренерго за «зеленим» тарифом перед «ГарПо»

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП зменшила фінзобов’язання Укренерго за «зеленим» тарифом перед «ГарПо»

НКРЕКП затвердила зменшення майже на 1,7 млрд грн (27%) обсягу фінансових зобов’язань Укренерго по сплаті компенсації на відшкодування «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець». 

Таке рішення регулятор затвердив 11 лютого 2020 року, повідомила пресслужба Укренерго.

Загальна сума фінансових зобов’язань Укренерго перед «Гарантованим покупцем» у ІІ півріччі 2019 року становить 6,841 млрд грн з ПДВ.

Укренерго за зазначений період вже сплатило на користь держпіждприємства 7,272 млрд грн, тобто на 430 млн грн більше.

Переплата 430 млн грн за згодою сторін врахована ДП «Гарантований покупець» як аванс за січень 2020 р.

Рішення Регулятора про коригування обсягів послуги ґрунтується на наданих 27 січня 2020 року «Гарантованим покупцем» актах коригування обсягів наданих послуг із забезпечення збільшення частки ВДЕ у липні-листопаді 2019 року, які підписані в тому числі НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 09.12.19 № 1003 ДП «Гарантований покупець» та постачальники універсальних послуг виконали коригування прогнозних обсягів електричної енергії, купленої постачальниками універсальних послуг у липні – листопаді 2019 року на фактичні дані, що стало підставою до здійснення коригування розмірів вартості послуг наданих цей період.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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