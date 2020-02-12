Понад 400 бюджетних установ впроваджують енергоефективні заходи

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: ,

Понад 400 бюджетних установ впроваджують енергоефективні заходи

Станом на початок лютого 2020 р. в Україні укладено 447 ЕСКО-договорів вартістю близько 940 млн грн на здійснення енергоефективних заходів у школах, дитсадках, лікарнях та інших закладах соціальної сфери.

Про це йдеться на сайті Держенергоефективності.

Майже половину з них – 200 ЕСКО-договорів – впроваджено у 2019 році. Загальна вартість контрактів — понад 640 млн грн, що в 2,5 рази більше ніж за 3 попередні роки разом.

Ключова особливість енергосервісу полягає у тому, що інвестори за власний рахунок впроваджують енергоефективні проекти та отримують повернення вкладених коштів лише, якщо досягнуть економії енергоспоживання.

Читайте в «Терміналі», в Україні впроваджується сертифікація енергоефективності будівель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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