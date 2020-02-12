Понад 400 бюджетних установ впроваджують енергоефективні заходи

Станом на початок лютого 2020 р. в Україні укладено 447 ЕСКО-договорів вартістю близько 940 млн грн на здійснення енергоефективних заходів у школах, дитсадках, лікарнях та інших закладах соціальної сфери.

Про це йдеться на сайті Держенергоефективності.

Майже половину з них – 200 ЕСКО-договорів – впроваджено у 2019 році. Загальна вартість контрактів — понад 640 млн грн, що в 2,5 рази більше ніж за 3 попередні роки разом.

Ключова особливість енергосервісу полягає у тому, що інвестори за власний рахунок впроваджують енергоефективні проекти та отримують повернення вкладених коштів лише, якщо досягнуть економії енергоспоживання.

Читайте в «Терміналі», в Україні впроваджується сертифікація енергоефективності будівель.