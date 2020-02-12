РАЕС співпрацює з Норвегією в ІТ-сфері

Рівненські атомники з робочим візитом відвідали Кіберцентр «Інституту енергетичних технологій» (IFE) (м. Халден, Норвегія). Метою відвідин норвезьких партнерів стала участь фахівців РАЕС у нараді щодо можливості створення та впровадження нових проєктів технічної допомоги в галузі інформаційних технологій.



Про це повідомила пресслужба РАЕС.

За результатами зустрічі було визначено ряд першочергових заходів, які необхідно виконати для налагодження подальшої співпраці, призначено відповідальних осіб за їх виконання.

«Фахівцями норвезького інституту було запропоновано провести на Рівненській АЕС місію підтримки з оцінки ризиків (аудит), пов’язаних із кібербезпекою у відповідності до встановлених (діючих) стандартів та надати дієві рекомендації в частині застосування процедур й тренінгів з оцінки ризиків кібербезпеки», — йдеться у повідомленні.

Планується також проведення інтерв’ювання персоналу РАЕС за чинними стандартами ISO, МАГАТЕ, НІСТ (Національного інституту стандартів та технологій, США), проведення оцінки поточного стану кібербезпеки на підприємстві, визначення напрямків подальшої співпраці.