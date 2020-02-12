Украина в январе увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4%

Украина в январе 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4% (на $11,204 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $41,957 млн.

Об этом пишут ЭлектроВести.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию в прошлом месяце поставлена электроэнергия на $22,676 млн, Польшу – на $8,538 млн, Румынию – на $7,692 млн, другие страны – на $3,051 млн.

Кроме того, Украина в январе-2020 импортировала электроэнергию на $25,96 млн, в том числе из Венгрии на $12,713 млн, Словакии – на $7,919 млн, Беларуси – на $2,829 млн, других стран – $2,499 млн.

Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу – на $84,584 млн, Молдову – на $41,683 млн, другие страны – на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси на $43,115 млн, Словакии – на $36,336 млн, Венгрии – на $26,485 млн, других стран – $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.