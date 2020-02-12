Украина в январе увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4%

Обновлено: Февраль 12, 2020. Тэги: ,

Украина в январе увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4%

Украина в январе 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 36,4% (на $11,204 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до $41,957 млн.

Об этом пишут ЭлектроВести.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию в прошлом месяце поставлена электроэнергия на $22,676 млн, Польшу – на $8,538 млн, Румынию – на $7,692 млн, другие страны – на $3,051 млн.

Кроме того, Украина в январе-2020 импортировала электроэнергию на $25,96 млн, в том числе из Венгрии на $12,713 млн, Словакии – на $7,919 млн, Беларуси – на $2,829 млн, других стран – $2,499 млн.

Украина в 2019 году увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 14,1% (на $46,825 млн) по сравнению с 2018 годом – до $378,767 млн, в т.ч в Венгрию поставлено на $231,359 млн, Польшу – на $84,584 млн, Молдову – на $41,683 млн, другие страны – на $21,141 млн.

Кроме того, Украина в 2019 году импортировала электроэнергию на $121,401 млн, в том числе из Беларуси на $43,115 млн, Словакии – на $36,336 млн, Венгрии – на $26,485 млн, других стран – $15,465 млн.

В натуральном выражении Украина в 2019 году увеличила экспорт электроэнергии на 4,9% (на 303,6 млн кВт-ч) по сравнению с 2018 годом – до 6 млрд 469,3 млн кВт-ч, а импорт по итогам прошлого года составил 2 млрд 698,6 млн кВт-ч.

 

Автор:

(Всего статей: 7830)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: