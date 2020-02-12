Укрнафта сплатила понад 900 мільйонів гривень податків

За січень 2020 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 939 млн грн.



У цю суму увійшли рентна плата за користування надрами, ПДВ, податок на прибуток, акцизний збір та інші податки, пише пресслужба.

Нагадаємо, що в 2019 році «Укрнафта» в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання та сплатила до бюджетів усіх рівнів податків на суму 12,47 млрд грн.

Читайте в «Терміналі», суд затвердив мирову угоду між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Укрнафта» відносно спірних обсягів газу, за які Укрнафта отримає 15 млрд грн для погашення податкового боргу та ще 14,6 млрд грн за газ, який Укрнафта буде видобувати у майбутні періоди.