2020-02-13: В розницу снизились цены на на светлые нефтепродукты и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 февраля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.33 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.84 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.25% (-7.0 коп/л) до 26.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 февраля 2020 г. подешевел на 0.97% (-11.0 коп/л) до 11.70 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.6%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 25.33 20.00 -0.08 -0.17 Бензин А-95 евро 26.84 21.00 -0.08 -0.19 Дизельное топливо Евро 26.24 21.50 -0.25 -0.67 Сжиженный газ 11.70 9.60 -0.97 -3.28

Для справки :

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