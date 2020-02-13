2020-02-13: В розницу снизились цены на на светлые нефтепродукты и СУГ

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 февраля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 25.33 грн/л, бензина А-95 евро — немного снизилась на 0.1% (-2.0 коп/л) до 26.84 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.25% (-7.0 коп/л) до 26.24 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 февраля 2020 г. подешевел на 0.97% (-11.0 коп/л) до 11.70 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 43.6%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|25.33
|20.00
|-0.08
|-0.17
|Бензин А-95 евро
|26.84
|21.00
|-0.08
|-0.19
|Дизельное топливо Евро
|26.24
|21.50
|-0.25
|-0.67
|Сжиженный газ
|11.70
|9.60
|-0.97
|-3.28
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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