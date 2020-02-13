2020-02-13: Винницкая область лидирует в снижении цен на СУГ

13 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Винницкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Винницкая область заняла 2-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (11,01 грн/л), Винницкой (11,11 грн/л) и Черниговской (11,19 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Винницкой области за день составило 0,35 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,11 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Винницкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,23 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 14 января и составляла 12,34 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (10.55)

Mango (10.57)

ANP (10.63)

Авиас Плюс (10.69)

Укрнафта (10.86)

AMIC (10.99)

Chipo (11.0)

БРСМ-Нафта (11.29)

WOG (11.98)

ОККО (12.0)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Луганской области колебались в диапазоне от минимальных 10,35 грн/л. до максимальных 12,29 грн/л.