АМКУ надав рекомендації Укртрансгазу та Оператору газотранспортної системи України

АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку.
Про це йдеться на сайті АМКУ.
Історія, яка стала приводом до рекомендацій Антимонопольного комітету.
Товариство Стрийнафтогаз, отримавши всі необхідні дозволи, добуває газ на родовищі з назвою Добрівлянська площа та продає його споживачам. Між поверхнею і покладами газу, які добуває Стрийнафтогаз, є підземні сховища газу (в природніх прадавніх печерах), через які Стрийнафтогаз має пройти, щоб дістатися до тієї самої Добрівлянської площі. Просвердлити ґрунт, пройти сховище, потім знову пласти землі. Встановити герметичні труби і ними піднімати на поверхню добутий газ.
Саме так і відбулося в нашому випадку, однак Укртрансгаз, оператор підземних сховищ газу, чомусь вирішив, що треба перевірити герметичність труб Стрийнафтогазу. Іншими словами, непрямо, але вказав на підозру, що Стрийнафтогаз качає не з глибини новий газ, а потрошку піднімає на поверхню чужий, який не так глибоко. Хоча, нагадаємо, на свердловині стоїть обладнання, яке перевіряє склад газу в трубі й показує, що це «новий» газ.
Стрийнафтогаз все ж йде на перевірку герметичності, але… така перевірка призвела до виведення свердловини з ладу. Втрати компанії очевидні.
І в цей момент підозра з’явилася вже в Стрийнафтогазу і полягала вона в тому, що перевірка була задумана навмисне, адже поки Стрийнафтогаз не качає і, відповідно, не продає газ споживачам, попит задовольняє їх прямий конкурент – Нафтогаз України. Який, нагадаємо, прямо пов’язаний із Укртрансгазом.
Тож, АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку:
- АТ Укртрансгаз має утриматися від схиляння газовидобувних компаній до робіт, які можуть порушити роботу свердловин і, як наслідок, спотворити конкуренцію на ринку природного газу.
- ТОВ Оператору газотранспортної системи України не допускати створення бар’єрів для входу газовидобувних підприємств на ці ринки.