АМКУ надав рекомендації Укртрансгазу та Оператору газотранспортної системи України

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , , ,

АМКУ надав рекомендації Укртрансгазу та Оператору газотранспортної системи України

АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Історія, яка стала приводом до рекомендацій Антимонопольного комітету.

Товариство Стрийнафтогаз, отримавши всі необхідні дозволи, добуває газ на родовищі з назвою Добрівлянська площа та продає його споживачам. Між поверхнею і покладами газу, які добуває Стрийнафтогаз, є підземні сховища газу (в природніх прадавніх печерах), через які Стрийнафтогаз має пройти, щоб дістатися до тієї самої Добрівлянської площі. Просвердлити ґрунт, пройти сховище, потім знову пласти землі. Встановити герметичні труби і ними піднімати на поверхню добутий газ.

Саме так і відбулося в нашому випадку, однак Укртрансгаз, оператор підземних сховищ газу, чомусь вирішив, що треба перевірити герметичність труб Стрийнафтогазу. Іншими словами, непрямо, але вказав на підозру, що Стрийнафтогаз качає не з глибини новий газ, а потрошку піднімає на поверхню чужий, який не так глибоко. Хоча, нагадаємо, на свердловині стоїть обладнання, яке перевіряє склад газу в трубі й показує, що це «новий» газ.

Стрийнафтогаз все ж йде на перевірку герметичності, але… така перевірка призвела до виведення свердловини з ладу. Втрати компанії очевидні.

І в цей момент підозра з’явилася вже в Стрийнафтогазу і полягала вона в тому, що перевірка була задумана навмисне, адже поки Стрийнафтогаз не качає і, відповідно, не продає газ споживачам, попит задовольняє їх прямий конкурент – Нафтогаз України. Який, нагадаємо, прямо пов’язаний із Укртрансгазом.

Тож, АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку:

  1. АТ Укртрансгаз має утриматися від схиляння газовидобувних компаній до робіт, які можуть порушити роботу свердловин і, як наслідок, спотворити конкуренцію на ринку природного газу.
  2. ТОВ Оператору газотранспортної системи України не допускати створення бар’єрів для входу газовидобувних підприємств на ці ринки.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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