АМКУ надав рекомендації Укртрансгазу та Оператору газотранспортної системи України

АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Історія, яка стала приводом до рекомендацій Антимонопольного комітету.

Товариство Стрийнафтогаз, отримавши всі необхідні дозволи, добуває газ на родовищі з назвою Добрівлянська площа та продає його споживачам. Між поверхнею і покладами газу, які добуває Стрийнафтогаз, є підземні сховища газу (в природніх прадавніх печерах), через які Стрийнафтогаз має пройти, щоб дістатися до тієї самої Добрівлянської площі. Просвердлити ґрунт, пройти сховище, потім знову пласти землі. Встановити герметичні труби і ними піднімати на поверхню добутий газ.

Саме так і відбулося в нашому випадку, однак Укртрансгаз, оператор підземних сховищ газу, чомусь вирішив, що треба перевірити герметичність труб Стрийнафтогазу. Іншими словами, непрямо, але вказав на підозру, що Стрийнафтогаз качає не з глибини новий газ, а потрошку піднімає на поверхню чужий, який не так глибоко. Хоча, нагадаємо, на свердловині стоїть обладнання, яке перевіряє склад газу в трубі й показує, що це «новий» газ.

Стрийнафтогаз все ж йде на перевірку герметичності, але… така перевірка призвела до виведення свердловини з ладу. Втрати компанії очевидні.

І в цей момент підозра з’явилася вже в Стрийнафтогазу і полягала вона в тому, що перевірка була задумана навмисне, адже поки Стрийнафтогаз не качає і, відповідно, не продає газ споживачам, попит задовольняє їх прямий конкурент – Нафтогаз України. Який, нагадаємо, прямо пов’язаний із Укртрансгазом.

Тож, АМКУ вирішив надати рекомендації, які унеможливлять повторення поідбної ситуацій в майбутньому, ні зі Стрийнафтогазом, ні з іншими гравцями на ринку: