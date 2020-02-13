Диверсификация поставок нефти и обеспечение внутреннего рынка — «Белнефтехим»

Беларусь начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим».

«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал представитель концерна.

Комментируя возможность негативного влияния забора технологической нефти из трубопровода на транзит, он подчеркнул, что его не может быть. «Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на (объеме — ред.) прокачке нефти транзитом», — отметил собеседник. Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

Представитель концерна обратил внимание, что «Транснефть» уведомлена о происходящих на белорусском участке трубопровода мероприятиях по забору технологической нефти из не задействованных в транзите участков.

Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ, переработка на них нефти была существенно снижена. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы «Сафмар». Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале.

Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана.

«Терминал» писал, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, она будет поставлена через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».