«Экоэнергетика» планирует строительство мини гидроэлектростанции в Ивано-Франковской области

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: ,

«Экоэнергетика» планирует строительство мини гидроэлектростанции в Ивано-Франковской области

ООО «Экоэнергетика» планирует строительство мини гидроэлектростанции (мини-ГЭС) мощностью до 500 кВт на среднем течении р. Свеча (территория Выготского ОТГ, Долинский р-н Ивано-Франковской обл.).

Об этом пишет «Энергореформа, ссылаясь на сайт Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется строительство здания мини-ГЭС с одним гидроагрегатом компании Cink Hydro-Energy k.s, водоприемника, водоотводного канала, рыбохода, а также капитальный ремонт существующей плотины.

Ожидается, что ежегодно станция буде генерировать более 2,4 млн кВт э/э. Генерация будет осуществляться за счет возобновляемого источника энергии – воды. Ориентировочный срок эксплуатации мини-ГЭС 50 лет.

Согласно данным ЕГРЮ, «Экоэнергетика» принадлежит АО «Закрытый недиверсифицированный венчурний корпоративный инвестиционный Фонд «Комфорт Инвест» И ООО «Униплит». Конечными бенефициарами являются Владимир Гурко, Олег Киселев и Павел Манасьян.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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