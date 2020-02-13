«Экоэнергетика» планирует строительство мини гидроэлектростанции в Ивано-Франковской области

ООО «Экоэнергетика» планирует строительство мини гидроэлектростанции (мини-ГЭС) мощностью до 500 кВт на среднем течении р. Свеча (территория Выготского ОТГ, Долинский р-н Ивано-Франковской обл.).
Об этом пишет «Энергореформа, ссылаясь на сайт Единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).
В рамках проекта планируется строительство здания мини-ГЭС с одним гидроагрегатом компании Cink Hydro-Energy k.s, водоприемника, водоотводного канала, рыбохода, а также капитальный ремонт существующей плотины.
Ожидается, что ежегодно станция буде генерировать более 2,4 млн кВт э/э. Генерация будет осуществляться за счет возобновляемого источника энергии – воды. Ориентировочный срок эксплуатации мини-ГЭС 50 лет.
Согласно данным ЕГРЮ, «Экоэнергетика» принадлежит АО «Закрытый недиверсифицированный венчурний корпоративный инвестиционный Фонд «Комфорт Инвест» И ООО «Униплит». Конечными бенефициарами являются Владимир Гурко, Олег Киселев и Павел Манасьян.