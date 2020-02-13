Голова ХОДА буде порушувати питання щодо зміни керівництва «Харківобленерго»

Голова ХОДА Олексій Кучер відзначив, що проблема обленерго йому добре відома.



Про це голова ХОДА заявив під час зустрічі з членами Координаційної ради Європейської бізнес-асоціації в Харкові.

«Буду зустрічатися з головою Фонду держмайна України, який прибув з Києва в Харків. Я буду порушувати питання щодо зміни керівництва «Харківобленерго». Коли я інспектував цю організацію, то відверто повідомляв, що в нас вона асоціюється з осередком корупції. Ми знаємо ті «такси», які встановлені, ми знаємо, чому штучно затягаються процеси. Про все це ми знаємо», — сказав Олексій Кучер.

Він наголосив, що прагне реально змінити умови для ведення бізнесу в регіоні.

«Ми точно хочемо бути тією владою, яка не просто декларує, а вносить ці зміни та впроваджує їх у реальність», — підкреслив голова ХОДА.