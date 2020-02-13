Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами — Гончарук

Прем’єр-міністр перебуває з візитом на одній із полтавських свердловин Укргазвидобування, щоб поспілкуватись з працівниками родовища та зрозуміти, що заважає сьогодні галузі розвиватись.



Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Олексій Гончарук, зауважив, що уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу.

«На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку», — написав він.

До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено «Інвестиційний атлас надрокористувача», на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги.

«Важливо! Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — наголосив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, Укргазвидобування і Vermilion Ukraine Exploration, дочірня компанія канадської нафтогазової компанії Vermilion Energy, подали спільні заявки на участь у 2-х конкурсах на укладення угод про розподіл вуглеводнів (УРП), які видобуватимуться у межах ділянок Грунівська і Охтирська.

