Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами — Гончарук

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , ,

Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами — Гончарук

Прем’єр-міністр перебуває з візитом на одній із полтавських свердловин Укргазвидобування, щоб поспілкуватись з працівниками родовища та зрозуміти, що заважає сьогодні галузі розвиватись.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Олексій Гончарук, зауважив, що уряд працює над збільшенням власного видобутку газу, щоб українці платили менше за опалення. Україна ефективніше розпоряджатиметься надрами. Без «смотрящіх» і груп впливу.

«На центральному рівні ми вже спростили дозвільні процедури, упровадили електронні аукціони та розробили комплекс важливих законодавчих змін для пожвавлення українського газовидобутку», — написав він. 

До підписання готуються 9 угод щодо розподілу вуглеводневих надр, а також запущено «Інвестиційний атлас надрокористувача», на який нанесли понад 100 готових до надрокористування об’єктів, зокрема перспективні нафтогазові площі. У лютому вже стартують 12 аукціонів по ділянках через електронні торги.
«Важливо! Ми продаємо не самі родовища, а лише дозволи на користування надрами», — наголосив прем’єр-міністр.

«Термінал» писав, Укргазвидобування і Vermilion Ukraine Exploration, дочірня компанія канадської нафтогазової компанії Vermilion Energy, подали спільні заявки на участь у 2-х конкурсах на укладення угод про розподіл  вуглеводнів (УРП), які видобуватимуться у межах ділянок Грунівська і Охтирська.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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