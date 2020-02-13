На ЗАЭС проводится инспекция МАГАТЭ

До 15 февраля 2020 года на Запорожской АЭС инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводится очередная плановая инспекция энергоблока №6, который в данный момент находится в плановом среднем ремонте.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инспекция проходит в рамках международного Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

Инспекторы МАГАТЭ проведут физическую инвентаризацию ядерных материалов, техническое обслуживание систем наблюдения и сохранения МАГАТЭ. Также проверят ведение бухгалтерской и отчетной документации.

МАГАТЭ – единственный в мире международный инспектор по вопросам ядерных гарантий и контроля в области гражданских ядерных программ. Цель контроля – не допустить передачи ядерных материалов, используемых в ядерных установках, расположенных в 70 странах мира, на военные целые.

«Терминал» писал, на энергоблоке №4 Ривненской АЭС состоялась инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).