Нефтегазовая BP намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нуля

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , ,

Нефтегазовая BP намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нуля

Нефтегазовая корпорация BP намерена к 2050 году сократить выбросы парниковых газов до нулевого нетто-показателя.

Об этом говорится в докладе BP, который представил в среду новый глава корпорации Бернард Луни, пишет АНГИ.

Цель, которую поставила перед собой BP, не означает, что корпорация откажется от добычи углеводородов, а в результате ее деятельности в атмосферу больше не будут поступать углекислота и другие парниковые газы. Достижение нулевого нетто-показателя означает, что все выбросы BP будут так или иначе компенсированы за счет мер, направленных на сокращение доли CO2 в атмосфере, пишет ТАСС. Это может быть посадка лесов, осуществление проектов по улавливанию и хранению углерода, а также иные способы нивелировать вклад корпорации в изменение климата Земли.

«Углеродный «бюджет» планеты конечен и быстро уменьшается. Мы нуждаемся в скорейшем переходе к нулевым нетто-показателям, — заявил Луни. — Всем нам нужны надежные и доступные источники энергии, однако сегодня этого уже недостаточно. Эта энергия должна быть также чистой».

По словам нового главы BP, чтобы обеспечить мир экологически чистой энергией, мировая энергетическая отрасль должна будет претерпеть масштабные преобразования, которые обойдутся в триллионы долларов. «Это, безусловно, сложный вызов, но одновременно и потрясающая возможность. И мне, и нашим акционерам ясно, что BP необходимо измениться, чтобы сыграть в этом процессе свою роль и продолжать служить своей цели. Мы хотим измениться, и это будет правильный шаг как для BP, так и для всего мира», — добавил Луни, пообещав осуществить «фундаментальные преобразования» в деятельности корпорации.

«Терминал» писал, парламент Дании принял юридически обязательный национальный Закон о климате с целью сокращения выбросов парниковых газов (ПГ) на 70% к 2030 году (по сравнению с уровнем 1990 года) и сокращения их до нуля к 2050 году.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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