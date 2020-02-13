Потребление жидкого топлива в Китае еще три месяца будет ниже обычно

Потребление жидкого топлива в Китае еще три месяца будет ниже обычного на 400 тыс баррелей в сутки. Такой прогноз дало Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, оценивая ситуацию с распространением коронавируса в КНР.



Об этом пишет Текно:блог.

В EIA считают, что с февраля по апрель потребление топлива в Поднебесной составит 14,8 млн баррелей в день. Ведомство отметило сохранение неопределенности относительно масштабов распространения коронавируса и длительности его воздействия. Однако авиасообщение с Китаем и внутри страны серьезно сокращено и останется таким еще длительное время.

В управлении пояснили, что, согласно проведенному исследованию, около 12 тыс рейсов из аэропортов Китая, Гонконга, Тайваня и Макао были отменены в январе. Это привело к снижению спроса на авиакеросин примерно на 16 тыс баррелей в сутки. При этом Минэнерго США ожидает более значительного снижения в ближайшие месяцы, так как количество рейсов, вероятно, продолжит сокращаться.

EIA также понизило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам текущего года с прежних 64,83 доллара до 61,25 доллара за баррель. А на 2021 год — сохранило на уровне 67,53 доллара за баррель.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2020 год понижен с 59,25 доллара до 55,71 доллара за баррель. А на 2021 год — также сохранен, он остался на уровне 62,03 доллара за баррель.

“Снижение прогноза по ценам отражает ожидания EIA относительно медленного роста мирового потребления нефти в 2020 году”, — отмечает управление. Как отмечается, цены на Brent неуклонно падали в течение января и первой недели февраля, доходя до минимума с декабря 2018 года.