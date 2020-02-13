Суд переніс розгляд апеляційних скарг Укртрансгазу у справі «Фін – Інвест»

На засіданні Північний апеляційний господарський суд переніс розгляд апеляційних скарг АТ «Укртрансгаз» у справі щодо стягнення з компанії 2 млрд гривень на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» на 26 лютого 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АТ «Укртрансгаз».

Нагадаємо, у січні 2020 року були заблоковані кошти на рахунках підприємства на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року. Укртрансгаз розцінив таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній-позивачів — такими, що можуть мати ознаки шахрайства та подав апеляцію.

Проте арешт приватним виконавцем рахунків підприємства вже призвів до втрати 104,4 млн грн станом на 12 лютого 2020 року.

Укртрансгаз звернувся до РНБО, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро з приводу блокування діяльності підприємства, яка має стратегічне значення для економіки та держави.

В свою чергу, Укртрансгаз очікує найскорішого розгляду справи судом та недопущення подальшого виведення грошових коштів та відчуження державного майна.

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