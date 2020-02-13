Суд переніс розгляд апеляційних скарг Укртрансгазу у справі «Фін – Інвест»

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , ,

Суд переніс розгляд апеляційних скарг Укртрансгазу у справі «Фін – Інвест»

На засіданні Північний апеляційний господарський суд переніс розгляд апеляційних скарг  АТ «Укртрансгаз»  у справі щодо стягнення з компанії 2 млрд гривень на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фін – Інвест» на 26 лютого 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті АТ «Укртрансгаз».

Нагадаємо, у січні 2020 року були заблоковані кошти на рахунках підприємства  на виконання судового рішення, винесеного Арбітражним судом м. Києва 12.07.2007 року. Укртрансгаз розцінив таке рішення як неправомірне, а спільні дії двох приватних компаній-позивачів  — такими, що можуть мати ознаки шахрайства та подав апеляцію.

Проте арешт приватним виконавцем рахунків підприємства вже призвів до втрати 104,4 млн грн станом на 12 лютого 2020 року.

Укртрансгаз звернувся до РНБО, Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро з приводу блокування діяльності підприємства, яка має стратегічне значення для економіки та держави.

В свою чергу, Укртрансгаз очікує найскорішого розгляду справи судом та  недопущення подальшого виведення грошових коштів та відчуження державного майна.

Читайте ще, оператор газових сховищ АТ «Укртрансгаз» звернувся до Ради національної безпеки та оборони через арешт усіх рахунків та активів підприємства.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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