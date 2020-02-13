Wintershall Dea будет искать нефть и газ в Египте

Обновлено: Февраль 13, 2020. Тэги: , , ,

Wintershall Dea будет искать нефть и газ в Египте

Немецкая Wintershall Dea и египетская государственная газовая компания EGAS подписали соглашение о проведении геолого-разведочных работ на нефть и газ.

Об этом пишет АНГИ.

Работы будут проходить на одном из сухопутных участков в дельте Нила с объемом инвестиций $43 млн.

Бонус подписания на бурение 8 скважин составляет $11 млн.

«Подписанное соглашение — первое соглашение Египта с германской компанией после объединения Wintershall и Dea», — заявил министр нефти Тарик аль-Мулла, отметив при этом, что история сотрудничества с Wintershall насчитывает более 45 лет.

Министр напомнил, что германская компания добивалась высоких результатов в добыче нефти и газа в регионах присутствия в Египте: в Суэцком заливе, дельте Нила, на шельфе Средиземного моря.

В общей сложности за последние четыре года министерство заключило с инвесторами уже 61 соглашение на бурение 230 скважин на общую сумму около $6 млрд, отмечает АНГИ.

Ранее «Терминал» писал, Еврокомиссия одобрила сделку немецкого концерна BASF и LetterOne  о слиянии их «дочек» Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет называться Wintershall DEA.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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