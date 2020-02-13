Wintershall Dea будет искать нефть и газ в Египте

Немецкая Wintershall Dea и египетская государственная газовая компания EGAS подписали соглашение о проведении геолого-разведочных работ на нефть и газ.

Об этом пишет АНГИ.

Работы будут проходить на одном из сухопутных участков в дельте Нила с объемом инвестиций $43 млн.

Бонус подписания на бурение 8 скважин составляет $11 млн.

«Подписанное соглашение — первое соглашение Египта с германской компанией после объединения Wintershall и Dea», — заявил министр нефти Тарик аль-Мулла, отметив при этом, что история сотрудничества с Wintershall насчитывает более 45 лет.

Министр напомнил, что германская компания добивалась высоких результатов в добыче нефти и газа в регионах присутствия в Египте: в Суэцком заливе, дельте Нила, на шельфе Средиземного моря.

В общей сложности за последние четыре года министерство заключило с инвесторами уже 61 соглашение на бурение 230 скважин на общую сумму около $6 млрд, отмечает АНГИ.

Ранее «Терминал» писал, Еврокомиссия одобрила сделку немецкого концерна BASF и LetterOne о слиянии их «дочек» Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет называться Wintershall DEA.

