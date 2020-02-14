2020-02-14: Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

Обновлено: Февраль 14, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-14: Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в пятницу утромизменились в цене до 56,40 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,55 доллара за баррель, прибавив 0,25%.

Цены на нефть продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает «Investing.com».

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank (DE:CBKG).

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подросли на $0,01 (0,02%) — до $56,35 за баррель. В четверг их цена поднялась на $0,55 (0,99%), составив на закрытие $56,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,07 (на 0,14%) — до $51,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,25 (на 0,49%), завершив день на отметке $51,42 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI — на 2,3%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% — до 407,8 юаня за баррель. С начала текущей недели котировки повысились на 0,8%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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