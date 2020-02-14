2020-02-14: Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в пятницу утромизменились в цене до 56,40 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,11%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 51,55 доллара за баррель, прибавив 0,25%.

Цены на нефть продолжают подниматься четвертые торги подряд на ожиданиях действий со стороны ОПЕК+ по сокращению добычи. Это нивелирует негатив от новостей о росте числа заболевших коронавирусом нового типа в Китае, сообщает «Investing.com».

Тем не менее, цены по-прежнему остаются под давлением из-за вероятного уменьшения спроса на топливо со стороны таких отраслей, как авиационная, отмечают эксперты Commerzbank (DE: ).

Апрельские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск подросли на $0,01 (0,02%) — до $56,35 за баррель. В четверг их цена поднялась на $0,55 (0,99%), составив на закрытие $56,34 за баррель.

Котировки фьючерсов на на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,07 (на 0,14%) — до $51,49 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,25 (на 0,49%), завершив день на отметке $51,42 за баррель.

Нефть, вероятно, продемонстрирует подъем по итогам недели впервые с начала января: Brent подорожала на 3,5%, WTI — на 2,3%.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу выросли на 0,4% — до 407,8 юаня за баррель. С начала текущей недели котировки повысились на 0,8%.