2020-02-14: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

14 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-2 коп/л) до 20.05 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась — на 0.0% (-1 коп/л) до 20.98 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.30% (-6 коп/л) до 19.94 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 20.05 -0.09 -1.11 -4.92 Бензин А-95 евро 20.98 -0.03 -1.03 -4.57 Дизельное топливо евро 19.94 -0.30 -2.44 -6.70

Для справки :

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