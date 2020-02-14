2020-02-14: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

14 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро в мелком опте.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала немного меньше — на 0.1% (-2 коп/л) до 20.05 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного понизилась — на 0.0% (-1 коп/л) до 20.98 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.30% (-6 коп/л) до 19.94 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|20.05
|-0.09
|-1.11
|-4.92
|Бензин А-95 евро
|20.98
|-0.03
|-1.03
|-4.57
|Дизельное топливо евро
|19.94
|-0.30
|-2.44
|-6.70
Для справки :
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
Тел.: +38 (044) 223 5003, +38 (050) 310 7731, +38 (067) 401 3151
Email: oil@ukroil.com.ua