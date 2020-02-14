Дії окремих учасників ринку вкрай негативно впливають на ринок електричної енергії — Енергоатом

Обновлено: Февраль 14, 2020. Тэги: ,

Дії окремих учасників ринку вкрай негативно впливають на ринок електричної енергії — Енергоатом

У Міністерстві енергетики та захисту довкілля України під головуванням міністра Олексія Оржеля відбулася нарада щодо ситуації на ринку електричної енергії.

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

Нарада відбулася за участю представників державних підприємств НАЕК «Енергоатом», «Оператор ринку», «Гарантований покупець», НЕК «Укренерго».

Під час наради було проведено аналіз дій учасників ринку «на добу наперед» (РДН) та внутрішньодобового ринку, починаючи з січня 2020 року, який засвідчив збільшення кількості випадків подання заявок на продаж електроенергії на РДН у торговій зоні «ОЕС України», у яких наявне суттєве зниження рівня заявлених цін та значне збільшення заявлених обсягів у нічні години доби, що може вказувати на ознаки маніпулювання ринком.

Такі дії окремих учасників ринку вкрай негативно впливають на ринок електричної енергії загалом, а також на виконання спеціальних обов’язків ДП «Гарантований покупець», який позбавлений можливості вчасно та в повному обсязі забезпечувати розрахунки з виробниками електричної енергії.

Згідно з вимогами постанови КМУ від 05.06.2019 № 483 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії», ДП «НАЕК «Енергоатом» забезпечує продаж 85% відпущеної електричної енергії ДП «Гарантований покупець». Зазначений напрям продажу є основним джерелом доходу та надходження грошових коштів для Компанії.

НАЕК «Енергоатом» неодноразово наголошувала, що для ліквідації спекулятивного викривлення ринку «на добу наперед» та балансуючого ринку необхідно внести зміни до Правил ринку шляхом встановлення коректних цінових обмежень та механізму ціноутворення під час врегулювання небалансів учасників ринку.

За підсумками наради було вирішено звернутися до Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з пропозицією негайно врегулювати критичну ситуацію на ринку електричної енергії шляхом прийняття необхідних змін до правил ринку з метою стабілізації попиту і пропозиції на ринку електричної енергії та запобігання отриманню спекулятивних надприбутків недобросовісними учасниками ринку.

Будь-яке зволікання або відтермінування вирішення зазначених питань призводитиме до виникнення та зростання збитків не лише ДП «НАЕК «Енергоатом», але й інших учасників ринку.

НАЕК «Енергоатом» закликає всіх учасників ринку електричної енергії утримуватись від маніпулятивних дій та дотримуватись одного з базових принципів функціонування ринку електричної енергії – добросовісної конкуренції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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