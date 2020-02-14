«Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти

Обновлено: Февраль 14, 2020. Тэги: ,

«Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти

Российская компания «Газпром нефть» готова обсуждать с Беларусью разные схемы поставок нефти.

Об этом журналистам сообщил глава российской компании Александр Дюков по итогам встречи представителей нефтяных компаний с министром энергетики России Александром Новаком, пишет БелТа.

«Мы готовы обсуждать разные схемы», — сказал Александр Дюков, отвечая на вопрос о возможности поставок нефти в Беларусь. При этом он отметил, что компания готова обсудить и давальческую схему поставок.

Ранее пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко сообщил, что концерн не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Беларуси. При этом российским компаниям было предложено сотрудничество по давальческой схеме.

Контракты на поставку в Беларусь российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям. С 4 января поставки сырья в республику возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «РуссНефть» и «Нефтиса». Кроме того, первая партия норвежской нефти поступила 26 января на НПЗ «Нафтан».

7 февраля прошли очередные переговоры с участием президентов Беларуси и России, по результатам которых было заявлено, что Минск и Москва продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.

«Терминал» писал, Беларусь начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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