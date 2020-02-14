Иран увеличил ежедневное потребление природного газа

Ежедневное потребление природного газа в Иране вновь достигло рекордного уровня в почти 600 млн кубических метров в сутки. Это связано с беспрецедентным снегопадом и холодной погодой в стране.

Об этом пишет АНГИ.

«Потребление газа внутри страны выросло более чем на 20% или 100 млн кубометров во вторник по сравнению с предыдущим днем ​​и достигло 590 млн кубических метров», — рассказал представитель Национальной газовой компании Ирана (NIGC) Мохаммад Аскари.

По словам чиновника, учитывая повсеместную холодную погоду в стране, ожидается, что потребление газа вырастет еще больше и превысит 600 млн кубометров.

Он также отметил, что, несмотря на холодную погоду и значительный всплеск потребления, подача газа во все районы страны бесперебойна.

В конце января ежедневное потребление природного газа в Иране достигло рекордного уровня в 592 млн. кубометров в день из-за сильного снегопада по всей стране, уточняет АНГИ.

В настоящее время Иран ежедневно добывает более 810 млн кубометров природного газа, который в основном используется внутри страны для внутреннего сектора, а также в качестве топлива для электростанций, и небольшая часть также экспортируется в соседние страны, такие как Ирак.

Ранее «Терминал» писал, Иран увеличил ежедневную добычу природного газа на 14 миллионов кубических метров (м3) после того, как начал добывать газ с морской буровой установки, расположенной на 23-ей фазе месторождения Южный Парс, крупнейшего в мире газового месторождения, разделяемого Ираном и Катаром в Персидском заливе.

