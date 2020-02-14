На Рівненської АЕС перший блок підключили до енергомережі

Енергоблок №1 Рівненської АЕС 14 лютого 2020 року підключено до енергосистеми України після проведення планово-попереджувального ремонту.

Про це повідомляє пресцентр ДП «НАЕК «Енергоатом».

«14 лютого 2020 року о 07:40 енергоблок №1 (ВВЕР-440) Рівненської АЕС підключено до енергомережі після завершення планово-попереджувального ремонту», — йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зазначили, що наразі виконується планове підвищення потужності енергоблока.

Станом на 8 годину 14 лютого в роботі перебувають усі чотири енергоблоки Рівненської АЕС. Минулої доби на Рівненській АЕС у роботі перебували три енергоблоки із сумарним навантаженням 2 429 МВт.

За минулу добу енергоблоками РАЕС вироблено 58,3 млн кВт-г електроенергії, з початку місяця – 732,2 млн кВт-г електроенергії та з початку року – 2 млрд 568,2 млн кВт-г електроенергії.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.