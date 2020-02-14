Нафтогаз розкрив деталі арбітражу проти РФ щодо активів у Криму

Поданий НАК “Нафтогаз” позов проти Росії про відшкодування активів у Криму розглядають у декілька етапів, в останньому з яких арбітраж визначає суму компенсації. У Нафтогазі розповіли про зміну стратегії Росії та деталі розгляду справи.

Про це йде на сторінці Facebook компанії.

“Нафтогаз у жовтні 2016 року звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією”, — йдеться у повідомленні.

Так, Нафтогаз вимагає від Росії відшкодування за вкрадені активи в Криму.

“Арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший — це розгляд юрисдикції суду та встановлення відповідальності Росії. На другому, заключному, етапі арбітраж визначає суму компенсації. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Росія є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму та інші порушення двосторонньої угоди”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зараз йде робота, пов’язана з визначенням фіктивності кредиторської заборгованості.

“Щодо незаконно створених судів в Севастополі та в Криму, вони ніяким чином не вливають на дії українського легітимного Чорноморнафтогазу і нехай собі бавляться з цими судами”, — повідомили у компанії.

Також зазначається, що Росія змінила свою стратегію і подала заяву про те, що буде брати участь у цьому інвестиційному арбітражі.

“У грудні минулого року РФ подала в цей арбітраж своє бачення компенсації збитків. І власне зараз Нафтогаз разом з міжнародними експертами остаточно підраховує ці збитки. Ми отримали суму близько 8 млрд дол. (включно з відсотками), яку Нафтогаз буде подавати в лютому”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Нафтогаз повідомив, що Росія в своїх стратегічних документах писала, що Криму потрібно 5 млрд куб м газу на рік, щоб забезпечити півострів і газом, і електроенергією.

“За останній рік вони видобули трохи більше 1,5 млрд куб.м, і фейковий Чорноморнатогаз каже про це як про досягнення, тому що зупинили падіння видобування, яке спостерігалось з 2014 року. Це сумнівне досягнення, оскільки до окупації за планами Чорноморнафтогазу у 2020 році мало бути видобуто в рази більше. Родовища, які розміщені на шельфі Чорного моря, мають всі можливості, щоб забезпечити саме такий видобуток”, — додали у Нафтогазі.