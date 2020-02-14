Нафтогаз розкрив деталі арбітражу проти РФ щодо активів у Криму

Обновлено: Февраль 14, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз розкрив деталі арбітражу проти РФ щодо активів у Криму

Поданий НАК “Нафтогаз” позов проти Росії про відшкодування активів у Криму розглядають у декілька етапів, в останньому з яких арбітраж визначає суму компенсації. У Нафтогазі розповіли про зміну стратегії Росії та деталі розгляду справи.

Про це йде на сторінці Facebook компанії.

“Нафтогаз у жовтні 2016 року звернувся з позовом проти Росії про стягнення збитків до арбітражного трибуналу в Гаазі відповідно до двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією”, — йдеться у повідомленні.

Так, Нафтогаз вимагає від Росії відшкодування за вкрадені активи в Криму.

“Арбітраж розглядає справи у кілька етапів. Перший — це розгляд юрисдикції суду та встановлення відповідальності Росії. На другому, заключному, етапі арбітраж визначає суму компенсації. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь Нафтогазу, і постановив, що Росія є відповідальною за незаконне захоплення активів Нафтогазу в Криму та інші порушення двосторонньої угоди”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зараз йде робота, пов’язана з визначенням фіктивності кредиторської заборгованості.

“Щодо незаконно створених судів в Севастополі та в Криму, вони ніяким чином не вливають на дії українського легітимного Чорноморнафтогазу і нехай собі бавляться з цими судами”, — повідомили у компанії.

Також зазначається, що Росія змінила свою стратегію і подала заяву про те, що буде брати участь у цьому інвестиційному арбітражі.

“У грудні минулого року РФ подала в цей арбітраж своє бачення компенсації збитків. І власне зараз Нафтогаз разом з міжнародними експертами остаточно підраховує ці збитки. Ми отримали суму близько 8 млрд дол. (включно з відсотками), яку Нафтогаз буде подавати в лютому”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Нафтогаз повідомив, що Росія в своїх стратегічних документах писала, що Криму потрібно 5 млрд куб м газу на рік, щоб забезпечити півострів і газом, і електроенергією.

“За останній рік вони видобули трохи більше 1,5 млрд куб.м, і фейковий Чорноморнатогаз каже про це як про досягнення, тому що зупинили падіння видобування, яке спостерігалось з 2014 року. Це сумнівне досягнення, оскільки до окупації за планами Чорноморнафтогазу у 2020 році мало бути видобуто в рази більше. Родовища, які розміщені на шельфі Чорного моря, мають всі можливості, щоб забезпечити саме такий видобуток”, — додали у Нафтогазі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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