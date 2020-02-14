Оператор ГТС України оголосив тендери на закупівлю електроенергії на 456 млн грн

ТОВ «Оператор ГТС України» оголосило закупівлю 260,1 млн кВт*год електроенергії для власних виробничих потреб на загальну суму 456 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.
Закупівля проводитиметься шістьма тендерними процедурами. Період постачання електроенергії передбачений на березень-грудень 2020 року обсягами від 13,5 до 94,5 кВт*год та очікуваною вартістю від 24 до 166 млн грн відповідно.
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 17 березня 2020 року.
Електрична енергія використовується Оператором ГТС як для роботи електроприводних газоперекачувальних агрегатів (ЕГПА), так і для забезпечення функціонування промислових майданчиків, ГРС та офісів компанії. Наразі ТОВ «Оператор ГТС України» налічується 3 699 точок обліку електричної енергії, а загальний обсяг закупівлі електроенергії на 2020 рік складає 281,4 млн кВт*год.