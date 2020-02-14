Секретаріат Енергетичного співтовариства надав зауваження до сертифікації Укренерго

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, має ухвалити остаточне рішення про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго», врахувавши зауваження Енергетичного співтовариства.

Про це йдеться у повідомленні співтовариства.

«Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства опублікував свою думку щодо проєкту рішення про сертифікацію українського оператора системи передач… Оператор системи передач не може бути сертифікований за моделлю відокремлення власності», — йдеться у висновках Секретаріату.

Cпівтовариство відзначає, що, відповідно до статті 9 Директиви про електроенергію, компанія має володіти активами з передачі електроенергії, однак Укренерго такими активами не володіє.

«НКРЕКП повинна прийняти остаточне рішення про сертифікацію протягом двох місяців, максимально враховуючи висновок Секретаріату», — зазначили у ЄС.

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