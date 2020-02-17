17 компаній сформували 97 стартових позицій на купівлю-продаж природного газу на УЕБ

На УЕБ минулого тижня 17 компаній сформували 97 стартових позицій на купівлю-продаж природного газу.



Про це повідомила пресслужба УЕБ.

Основну увагу учасники приділяли ресурсу лютого та березня. Також були позиції на продаж ресурсу в ПСГ та квітня 2020 року. Стартові ціни перебували в широкому діапазоні, починаючи з 4300 на ресурс лютого, 4290 на ресурс березня, 4578,12 на ресурс квітня та 4320 на ресурс в ПСГ. У середині лютого, незважаючи на широкий спектр запропонованого товару, попиту на ресурси наступних місяців не було, тому учасниками торгів було укладено угоди лише щодо купівлі-продажу ресурсу лютого.

Загалом протягом тижня реалізовано 34,45 млн. куб. м. природного газу. Біржова торгівля здійснювалась як на умовах попередньої оплати, за цінами в діапазоні 4300-4600 грн., так і на умовах післяплати – за цінами вище 5500 грн.

Оператори ГРМ продовжували закупівлю природного газу для ВТВ на УЕБ. Так, 5 операторів ГРМ минулого тижня придбали 33,40 млн. куб. м. природного газу на біржових торгах.

Імпорт природного газу за минулий тиждень становив в середньому 29 млн. куб. м. на добу, внутрішній видобуток – 56,25 млн. куб. м. Основне джерело імпорту – Словаччина (68%). Споживання впродовж тижня знижувалось та складало 132 млн. куб. м. у п’ятницю, 14 лютого. Зміни у споживанні оперативно були забезпечені за рахунок відбору з ПСГ. Станом на 13 лютого у ПСГ знаходиться 16,4 млрд. куб. м. природного газу, що на 6 млрд. м. куб. більше ніж за аналогічний показник минулого року. Загалом в Україні зараз спостерігаються найнижчі ціни газу за останні 10 років. Підземні сховища заповнені, порівняно тепла погода та відносно низький рівень цін не сприяє зростанню показників імпорту та видобутку вітчизняними компаніями у довгостроковому періоді.