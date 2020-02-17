17 компаній сформували 97 стартових позицій на купівлю-продаж природного газу на УЕБ

На УЕБ минулого тижня 17 компаній сформували 97 стартових позицій на купівлю-продаж природного газу.
Про це повідомила пресслужба УЕБ.
Основну увагу учасники приділяли ресурсу лютого та березня. Також були позиції на продаж ресурсу в ПСГ та квітня 2020 року. Стартові ціни перебували в широкому діапазоні, починаючи з 4300 на ресурс лютого, 4290 на ресурс березня, 4578,12 на ресурс квітня та 4320 на ресурс в ПСГ. У середині лютого, незважаючи на широкий спектр запропонованого товару, попиту на ресурси наступних місяців не було, тому учасниками торгів було укладено угоди лише щодо купівлі-продажу ресурсу лютого.
Загалом протягом тижня реалізовано 34,45 млн. куб. м. природного газу. Біржова торгівля здійснювалась як на умовах попередньої оплати, за цінами в діапазоні 4300-4600 грн., так і на умовах післяплати – за цінами вище 5500 грн.
Оператори ГРМ продовжували закупівлю природного газу для ВТВ на УЕБ. Так, 5 операторів ГРМ минулого тижня придбали 33,40 млн. куб. м. природного газу на біржових торгах.
Імпорт природного газу за минулий тиждень становив в середньому 29 млн. куб. м. на добу, внутрішній видобуток – 56,25 млн. куб. м. Основне джерело імпорту – Словаччина (68%). Споживання впродовж тижня знижувалось та складало 132 млн. куб. м. у п’ятницю, 14 лютого. Зміни у споживанні оперативно були забезпечені за рахунок відбору з ПСГ. Станом на 13 лютого у ПСГ знаходиться 16,4 млрд. куб. м. природного газу, що на 6 млрд. м. куб. більше ніж за аналогічний показник минулого року.
Загалом в Україні зараз спостерігаються найнижчі ціни газу за останні 10 років. Підземні сховища заповнені, порівняно тепла погода та відносно низький рівень цін не сприяє зростанню показників імпорту та видобутку вітчизняними компаніями у довгостроковому періоді.
У формі аукціонів було проведено більше 100 тендерних процедур. Загалом реалізовано газу загальною вартістю 281,5 млн. грн. З них у топ-10 реалізовано 66,4 млн. куб. м. природного газу вартістю 241 млн. грн. Найбільший контракт отримала компанія Укр газ ресурс. Вона поставить 58,6 млн. куб. м. природного газу за початковою ціною 3,49 грн./куб. м. Укроборонпрому. Ціни коливалися у діапазоні від 3,49 до 8,19 грн. за куб. м. Середня ціна зросла та склала 4,79 грн. за куб. м.