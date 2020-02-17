2020-02-17: Киевская область лидирует в снижении цен на СУГ

17 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 7-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (10,93 грн/л), Винницкой (10,97 грн/л) и Черниговской (11,14 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,4 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,36 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 18 по 20 января и составляла 12,76 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Авантаж 7 (10.35)
- Укрнафта (10.56)
- AMIC (10.69)
- БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП(10.85)
- Mango (10.86)
- ORANGE (10.89)
- Авиас Плюс (11.65)
- Кло (11.29)
- GLUSCO (11.35)
- Formula (11.35)
- UPG (11.6)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 10,35 грн/л. до максимальных 12,48 грн/л.