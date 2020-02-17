2020-02-17: Киевская область лидирует в снижении цен на СУГ

17 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Киевской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Киевская область заняла 7-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Житомирской (10,93 грн/л), Винницкой (10,97 грн/л) и Черниговской (11,14 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Киевской области за день составило 0,11 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,4 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Киевской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,36 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 18 по 20 января и составляла 12,76 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авантаж 7 (10.35)

Укрнафта (10.56)

AMIC (10.69)

БИЗНЕС ОИЛ ГРУПП(10.85)

Mango (10.86)

ORANGE (10.89)

Авиас Плюс (11.65)

Кло (11.29)

GLUSCO (11.35)

Formula (11.35)

UPG (11.6)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Киевской области колебались в диапазоне от минимальных 10,35 грн/л. до максимальных 12,48 грн/л.