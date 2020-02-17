2020-02-17: Мировые цены на нефть вновь в коррекции

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-17: Мировые цены на нефть вновь в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром изменились в цене до 57,29 доллара за баррель.

Об этом пишет со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,05%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 52,13 доллара за баррель, прибавив 0,15%.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник после наибольшего недельного роста с сентября, пишет «Investing.com».

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

В то же время аналитики Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

«На прошлой неделе мы наблюдали осторожный оптимизм, что распространение коронавируса не будет ускоряться или его удастся удержать в пределах Китая. Но этого осторожного оптимизма не хватило, чтобы нефть восстановила все свои утраченные позиции», — констатирует основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Тем временем, ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. б/c во втором квартале.

В понедельник Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:29 мск подешевели на $0,12 (0,21%) — до $57,20 за баррель. В пятницу их цена поднялась на $0,98 (на 1,74%), составив на закрытие $57,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,01 (0,02%) — до $52,04 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,63 (1,23%), завершив день на отметке $52,05 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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