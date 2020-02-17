«ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» полностью возобновил энергоснабжение ш/у «Южнодонбасское №1″

«ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» возобновил энергоснабжение госпредприятия «Шахтоуправление «Южнодонбасское № 1″ в полном объеме после погашения его задолженности за электроэнергию за январь.

Об этом пишет Энергореформа.

Как указано в сообщении, полная остановка электроснабжения 13 февраля была вызвана нарушением графика погашения задолженности ш/у за электроэнергию. В то же время оператор системы распределения обращает внимание руководства шахты и Министерства энергетики и защиты окружающей среды, что ситуация с задолженностью шахты до конца не решена. «Долг шахты за распределение электроэнергии составляет 123 млн грн», – отметило «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь». Кроме того, по его информации, поставщик электроэнергии ЭК «Укрэнергоуголь» прислал ОСР заявку на обесточивание шахты 28 февраля.

«ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» обратился к Минэкоэнерго и профильным ведомствам с просьбой найти системное решение решения проблем задолженности за электроэнергию государственных шахт, а также держать на особом контроле вопрос платежной дисциплины за электроэнергию ш/у «Южнодонбасское № 1″.