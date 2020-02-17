Вице-президент Еврокомиссии Шефчович заявил о том, что ЕС и Азербайджан близки к завершению проекту поставок каспийского газа в ЕС.

Об этом Шефчович сообщил в Twitter.

«В кулуарах Мюнхенской безопасности конференции встретился с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Совместно мы напряженно работали над улучшением энергетической безопасности: наши усилия по поставкам каспийского газа в Европу выходят на финишную прямую», — отметил Шефчович.

30 ноября 2019 Трансанатолийский газопровод TANAP был подключен к газотранспортной системе Европы.

TANAP проходит по территории Азербайджана, Грузии и Турции, где соединяется с Трансадриатический трубопроводом (ТАР), который еще строится. По нему газ будет поставляться в Грецию, Албанию, Италию.

Мощность TANAP — 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. 6 млрд кубометров предназначено для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. По дополнительных инвестиций мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

Читайте в «Терминале», для Украины является важным вопрос диверсификации источников энергоснабжения, в частности поставок через Турцию каспийского природного газа по газопроводу, а также поставки сжиженного газа.

