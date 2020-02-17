Гарантований покупець вчасно розрахувався за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило авансовий платіж виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за першу декаду лютого. 14 лютого 2020 року підприємство сплатило виробникам за «зеленим» тарифом 300 млн грн.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Рівень розрахунків за першу декаду місяця — 33%. Джерелом для авансового платежу є кошти, які держпідприємство отримало від реалізації електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН).

Пресслужба повідомляє, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» не перерахувало Гарантованому покупцю авансовий платіж за 10 днів лютого.

При цьому слід наголосити, що Гарантований покупець вчасно здійснив платіж відновлювальній генерації – за Порядком купівлі електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, розрахунок відбувається до 15 числа відповідного місяця.

Читайте в «Терміналі», НКРЕКП затвердила зменшення майже на 1,7 млрд грн (27%) обсягу фінансових зобов’язань Укренерго по сплаті компенсації на відшкодування «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець».