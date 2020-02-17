Гарантований покупець вчасно розрахувався за «зеленим» тарифом

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: ,

Гарантований покупець вчасно розрахувався за «зеленим» тарифом

Державне підприємство «Гарантований покупець» здійснило авансовий платіж виробникам електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) за першу декаду лютого. 14 лютого 2020 року підприємство сплатило виробникам за «зеленим» тарифом 300 млн грн.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Рівень розрахунків за першу декаду місяця — 33%. Джерелом для авансового платежу є кошти, які держпідприємство отримало від реалізації електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН).

Пресслужба повідомляє,  що ПрАТ «НЕК «Укренерго» не перерахувало Гарантованому покупцю авансовий платіж за 10 днів лютого.

 При цьому слід наголосити, що Гарантований покупець вчасно здійснив платіж відновлювальній генерації – за Порядком купівлі  електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, розрахунок відбувається до 15 числа відповідного місяця.

 Читайте в «Терміналі», НКРЕКП затвердила зменшення майже на 1,7 млрд грн (27%) обсягу фінансових зобов’язань Укренерго по сплаті компенсації на відшкодування «зеленого» тарифу перед ДП «Гарантований покупець».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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