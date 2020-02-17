«Нафтогаз» планирует дать «Укрнафте» 2,5 млрд грн займа

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: , ,

«Нафтогаз» планирует дать «Укрнафте» 2,5 млрд грн займа

«Нафтогаз» планирует предоставить ПАО «Укрнафта» беспроцентный заем в размере 2 млрд 509,122 млн грн для погашения налоговых обязательств в рамках урегулирования вопроса по газу в подземных хранилищах (ПХГ).

Об этом свидетельствуют обнародованные данные в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Энергореформа.

Соответствующее решение наблюдательного совета «Укрнафты» об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета.

В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между «Укрнафтой» и НАК «Нафтогаз Украины» был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО «Укртрансгаз». На основании данной операции и возникли денежные обязательства «Укрнафты» по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).

С целью обеспечения выполнения обязательств «Укрнафты» по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если «Укрнафта» до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ «Укрнафты» в ПХГ на общую сумму 2 млрд 509,122 млн грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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