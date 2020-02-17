«Нафтогаз» планирует дать «Укрнафте» 2,5 млрд грн займа

«Нафтогаз» планирует предоставить ПАО «Укрнафта» беспроцентный заем в размере 2 млрд 509,122 млн грн для погашения налоговых обязательств в рамках урегулирования вопроса по газу в подземных хранилищах (ПХГ).

Об этом свидетельствуют обнародованные данные в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет Энергореформа.

Соответствующее решение наблюдательного совета «Укрнафты» об одобрении получения компанией займа было принято на внеочередном заседании 14 февраля голосами восьми (из девяти присутствующих) членов набсовета.

В сообщении отмечается, что 31 января 2020 года между «Укрнафтой» и НАК «Нафтогаз Украины» был заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО «Укртрансгаз». На основании данной операции и возникли денежные обязательства «Укрнафты» по оплате налога на добавленную стоимость (НДС).

С целью обеспечения выполнения обязательств «Укрнафты» по возвращению займа, стороны условились, что в случае, если «Укрнафта» до 1 апреля не вернет одолженную ей сумму, НАК получает право собственности на природный газ «Укрнафты» в ПХГ на общую сумму 2 млрд 509,122 млн грн.