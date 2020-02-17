Нефтехимия Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года

Нефтехимическая продукция Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года.

Об этом заявил управляющий директор департамента инвестиций Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) Хоссейн Алиморад, пишет АНГИ.

По его словам, объем производства нефтехимической промышленности в 2013 году составлял около 56 млн тонн, а в 2017 году — 64 млн тонн.

Он также отметил, что к 2021 году нефтехимическая продукция Ирана достигнет уровня 100 млн тонн, что свидетельствует о росте производственных мощностей нефтехимических компаний на 80%.

Страна нуждается в огромных инвестициях в нефтехимическую отрасль.

В нефтехимической промышленности Ирана к 2021 году произойдет значительный скачок, и в этот период будет запущено 42 нефтехимических проекта, подчеркнул он.

В настоящее время введено в эксплуатацию 15 нефтехимических проектов, а строительство 20 других объектов будет завершено к 2021 году, заявил Алиморад.

В другом месте своего выступления он назвал общую стоимость производства в нефтехимической промышленности в 2013 году в $16 млрд, а в 2017 году этот показатель достиг $17 млрд.

Алиморад добавил, что к 2021 году объем производства в Иране в нефтехимической промышленности достигнет $25 млрд.

По его словам, нефтехимическая промышленность Ирана нуждается в финансировании на сумму $23 млрд, из которых $8 млрд было предоставлено, а остальные 15 млрд будут предоставлены через рынок капитала.

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