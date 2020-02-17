Нефтехимия Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: ,

Нефтехимия Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года

Нефтехимическая продукция Ирана достигнет уровня 100 млн тонн к концу 2021 года.

Об этом заявил управляющий директор департамента инвестиций Национальной нефтехимической компании Ирана (NPC) Хоссейн Алиморад, пишет АНГИ.

По его словам, объем производства нефтехимической промышленности в 2013 году составлял около 56 млн тонн, а в 2017 году — 64 млн тонн.

Он также отметил, что к 2021 году нефтехимическая продукция Ирана достигнет уровня 100 млн тонн, что свидетельствует о росте производственных мощностей нефтехимических компаний на 80%.

Страна нуждается в огромных инвестициях в нефтехимическую отрасль.

В нефтехимической промышленности Ирана к 2021 году произойдет значительный скачок, и в этот период будет запущено 42 нефтехимических проекта, подчеркнул он.

В настоящее время введено в эксплуатацию 15 нефтехимических проектов, а строительство 20 других объектов будет завершено к 2021 году, заявил Алиморад.

В другом месте своего выступления он назвал общую стоимость производства в нефтехимической промышленности в 2013 году в $16 млрд, а в 2017 году этот показатель достиг $17 млрд.

Алиморад добавил, что к 2021 году объем производства в Иране в нефтехимической промышленности достигнет $25 млрд.

По его словам, нефтехимическая промышленность Ирана нуждается в финансировании на сумму $23 млрд, из которых $8 млрд было предоставлено, а остальные 15 млрд будут предоставлены через рынок капитала.

Читайте еще в «Терминале», ежедневное потребление природного газа в Иране вновь достигло рекордного уровня в почти 600 млн кубических метров в сутки. Это связано с беспрецедентным снегопадом и холодной погодой в стране.

Автор:

(Всего статей: 7863)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: