Платіжки за комунальні послуги будуть відображатись у додатку «Дія»

Платіжка за комунальні послуги буде відображатися в електронному додатку “Дія”.
Про це повідомила заступниця голови Офісу президента України Юлія Ковалів в ефірі ток-шоу “Свобода слова Савіка Шустера”.
“Ми хочемо, щоб туди (в електронний додаток „Дія“ ) приходила платіжка”, — сказала Ковалів.
Заступниця голови Офісу президента додала, що з часу запуску додатку “Дія”, програму завантажили близько мільйона користувачів.
Читайте також в «Терміналі», уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування. Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.