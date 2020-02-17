Сума в платіжках за тепло і за газ у січні зросла, але в лютому зменшиться — Гончарук

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: , ,

Сума в платіжках за тепло і за газ у січні зросла, але в лютому зменшиться — Гончарук

Розмір платіжок за опалення в лютому 2020 року зменшиться.

Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» 14 лютого.

«Чи збільшилася платіжка за січень порівняно з груднем? Це правда. Ми самі підтверджуємо, що порівняно з груднем місяцем за січень платіжка збільшилася, на жаль. Це спричинено об’єктивними факторами, наприклад, такими, як ціна на газ. Але у лютому, тобто в цьому місяці, у людей знову платіжка зменшиться. Що, знову ж таки, є наслідком цінових коливань», – сказав він.

Прем’єр зазначив, що необхідно порівнювати «місяць до місяця» – січень 2019 року із січнем 2020 року.

«Коли ми говоримо, що нам цієї зими вдалося значно зменшити витрати для людей на тепло і на газ, ми говоримо, що порівняно з минулою зимою такі витрати значно менші. Це не тільки тому, що тепла зима. Є багато об’єктивних факторів, які на це впливають», – заявив він.

Гончарук показав на слайді різницю у вартості опалення для українців у 2019-му і 2020 роках.

«Термінал» писав, уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування.

Автор:

(Всего статей: 7865)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: