Сума в платіжках за тепло і за газ у січні зросла, але в лютому зменшиться — Гончарук

Розмір платіжок за опалення в лютому 2020 року зменшиться.



Про це прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» 14 лютого.

«Чи збільшилася платіжка за січень порівняно з груднем? Це правда. Ми самі підтверджуємо, що порівняно з груднем місяцем за січень платіжка збільшилася, на жаль. Це спричинено об’єктивними факторами, наприклад, такими, як ціна на газ. Але у лютому, тобто в цьому місяці, у людей знову платіжка зменшиться. Що, знову ж таки, є наслідком цінових коливань», – сказав він.

Прем’єр зазначив, що необхідно порівнювати «місяць до місяця» – січень 2019 року із січнем 2020 року.

«Коли ми говоримо, що нам цієї зими вдалося значно зменшити витрати для людей на тепло і на газ, ми говоримо, що порівняно з минулою зимою такі витрати значно менші. Це не тільки тому, що тепла зима. Є багато об’єктивних факторів, які на це впливають», – заявив він.

Гончарук показав на слайді різницю у вартості опалення для українців у 2019-му і 2020 роках.

«Термінал» писав, уряд звернувся до НКРЕКП щодо розв’язання питання двох платіжок на газ та його транспортування.