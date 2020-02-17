В Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу «Тризуб»

Обновлено: Февраль 17, 2020. Тэги: , ,

В Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу «Тризуб»
В Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу «Тризуб», яка може забезпечити значний прорив у цьому сегменті видобутку вуглеводнів.

Про це керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є стратегія, яку ми достатньо довго обговорювали всередині команди, як нам зробити значний прорив. Цю стратегію ми назвали «Тризуб». Вона складається з трьох елементів: видобування глибоких покладів — особливо під «Шебелинкою», друге — газ сланцевих порід, третє — шельф», — сказав Фаворов.

Він пояснив, що одним з елементів стратегії є видобуток глибоких покладів газу на Шебелинському родовищі, де наразі здійснюються розвідувальні роботи.

«Зараз у нас найкраще обладнання. Ми робимо першу спробу потрапити на горизонт 6 км. Ймовірність успіху — 30%. Ми йдемо не за видобутком, ми йдемо, щоб зрозуміти, чи є там щось, чи ні. Нам потрібні резерви», — зазначив Фаворов.

 Читайте в «Терміналі», уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″ щодо видобутку українського газу. Про це заявив на годині запитань до уряду у Раді міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

 

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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