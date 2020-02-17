В Україні напрацьовано нову стратегію з видобутку газу «Тризуб», яка може забезпечити значний прорив у цьому сегменті видобутку вуглеводнів.

Про це керівник інтегрованого газового бізнесу НАК «Нафтогаз України» Андрій Фаворов заявив під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є стратегія, яку ми достатньо довго обговорювали всередині команди, як нам зробити значний прорив. Цю стратегію ми назвали «Тризуб». Вона складається з трьох елементів: видобування глибоких покладів — особливо під «Шебелинкою», друге — газ сланцевих порід, третє — шельф», — сказав Фаворов.

Він пояснив, що одним з елементів стратегії є видобуток глибоких покладів газу на Шебелинському родовищі, де наразі здійснюються розвідувальні роботи.

«Зараз у нас найкраще обладнання. Ми робимо першу спробу потрапити на горизонт 6 км. Ймовірність успіху — 30%. Ми йдемо не за видобутком, ми йдемо, щоб зрозуміти, чи є там щось, чи ні. Нам потрібні резерви», — зазначив Фаворов.

Читайте в «Терміналі», уряд незадоволений роботою НАК «Нафтогаз» у сфері реалізації «програми 2020″ щодо видобутку українського газу. Про це заявив на годині запитань до уряду у Раді міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.