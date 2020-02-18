2020-02-18: Цены на нефть Brent торгуются возле $57 за баррель

Обновлено: Февраль 18, 2020. Тэги: , , , , , , , , , ,

2020-02-18: Цены на нефть Brent торгуются возле $57 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром изменились в цене до 57,08 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,02%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,70 доллара за баррель, потеряв 0,67%.

Сегодня цены на нефть снижаются, трейдеры оценивают меры поддержки, нацеленные на смягчение влияния вспышки коронавируса на экономику, пишет «Investing.com».

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:31 мск подешевели на $0,64 (1,11%) — до $57,03 за баррель. В понедельник их цена поднялась на $0,35 (на 0,61%), составив на закрытие $57,67 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на то же время снизились на $0,40 (0,77%) — до $51,65 за баррель. Вчера биржи в США были закрыты в связи с праздником (День президентов).

Трейдеры ожидают «V-образного» восстановления во всех секторах, которые были затронуты вспышкой коронавируса, пишут аналитики Citigroup (NYSE:C), которые, в свою очередь, прогнозируют более длительное восстановление на товарных рынках. По их мнению, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года. В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Помимо этого, НБК влил 200 млрд юаней ($28,62 млрд) в банковскую систему в рамках MLF и еще 100 млрд юаней за счет семидневных операций обратного РЕПО.

Власти Сингапура планируют выделить бюджетные средства, чтобы смягчить спад в туризме и торговле, пишет Bloomberg.

«На рынках сложилась мнение, что это будет временная просадка спроса, а не коллапс. Я не согласен. Я думаю, что падение будет более значительным по сравнению с тем, как его сейчас оценивают рынки», — считает аналитик CMC Markets в Сингапуре Майкл МакКарти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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