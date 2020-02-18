2020-02-18: Донецкая область лидирует в снижении цен на СУГ

18 февраля 2020г розничные цены на автомобильное топливо изменялись разнонаправленно. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 22-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Винницкой (10,89 грн/л), Житомирской (10,9 грн/л) и Хмельницкой (11,02 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за день составило 0,24 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 11,95 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,95 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 19 и 20 января и составляла 12,9 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Mango (10.86)

Авиас Плюс (11.19)

Укрнафта (11.25)

Авантаж 7 (11.35)

Протех (11.4)

BVS (11.89)

Донбасснефтепродукт (11.99)

Параллель (11.99)

EXTRA (12.38)

ОККО (12.39)

WOG (12.98)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 10,95 грн/л. до максимальных 12,98 грн/л.



