2020-02-18: В мелком опте отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро

18 февраля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось снижение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала меньше на 0.51% (-10 коп/л) до 19.94 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день понизилась на 0.56% (-12 коп/л) до 20.82 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте снизились в цене на 0.56% (-11 коп/л) до 19.77 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 19.94 -0.51 -1.09 -5.39 Бензин А-95 евро 20.82 -0.56 -1.02 -5.13 Дизельное топливо евро 19.77 -0.56 -1.96 -7.16

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