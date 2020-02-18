«Белоруснефть» подписала контракт с индийской нефтегазовой корпорацией ONGC

Компания «Белоруснефть» подписала контракт с государственной нефтегазовой корпорацией ONGC (Индия).

Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Для белорусского нефтяного инжиниринга проект станет одним из самых масштабных за последние годы за рубежом. Контрактом предусмотрено оказание услуг крупнейшей государственной индийской нефтегазовой корпорации Oil And Natural Gas Corporation. Речь идет о работах по повышению нефтеотдачи пластов.

«Белорусские нефтяники выиграли тендер на подбор рецептуры поверхностно-активных веществ (ПАВ) для повышения нефтеотдачи пластов. Выполнять исследования будут специалисты «БелНИПИнефть» — научно-исследовательского и проектного института «Белоруснефти», — рассказали на предприятии. В зоне их внимания — шесть зрелых месторождений, расположенных в разных частях Индии.

По данным специалистов, эти площади характеризуются высокой обводненностью запасов. «Улучшить разработку оставшихся ресурсов с помощью третичных методов, или ПАВ-заводнения, — главная задача проекта», — уточнили в «Белоруснефти».

Реализация индийского контракта пройдет в два этапа. Предусмотрены разработка пилотного дизайн-проекта с лабораторными исследованиями и подбором эффективных составов композиции для конкретных объектов, а в дальнейшем — опытно-промысловые испытания с внедрением разработки на месторождениях.

«Планируется провести серию скрининговых исследований и фильтрационных испытаний на керне в условиях, соответствующих пластовым. Затем на основе результатов лабораторных экспериментов с помощью компьютерных гидродинамических моделей предварительно оценят эффективность композиций, оптимизируют процессы их закачки. Также предстоит подобрать необходимое оборудование», — сообщили в кампании.