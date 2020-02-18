Донбасенерго звернулося до НКРЕКП з приводу маніпуляцій на ринку електроенергії

ПАТ «Донбасенерго» заявляє про неприпустимість покладання на теплову генерацію відповідальності за маніпуляції на ринку й нагадує, що з вересня 2019 р. компанія неодноразово порушувала питання недосконалості чинних Правил ринку та Правил РДН/ВДР, а також відкрито пропонувала реальні механізми, спрямовані на недопущення подібних маніпуляцій на ринку.

Про це йдеться на сайті підприємства.

На сьогодні теплова генерація зазнає значних збитків у зв’язку з тим, що ціна на ринку перебуває на рівні змінних витрат (паливної складової виробництва), а в разі розвантаження ТЕС ці збитки набувають катастрофічного характеру через непокриття зростаючих під час зниження виробництва питомих умовно-постійних витрат. Основний актив компанії – Слов’янська ТЕС – на даний час не здатна закуповувати вугілля й виконувати поточні ремонтні програми, що ставить під загрозу можливість підтримання в робочому стані маневреного устаткування для оперативного покриття сезонних піків в ОЕС України.

На сайті НКРЕКП 14 лютого 2020 р. з’явилося повідомлення про нараду, яка була проведена у зв’язку з вищевказаними маніпуляціями на ринку електричної енергії. Як випливає з пресрелізу Регулятора, «на нараді розглянули детальні результати роботи на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за січень та першу декаду лютого 2020 року та констатували, що деякі компанії при продажі електричної енергії суттєво знижують рівень заявлених цін та значно збільшують заявлений обсяг у нічні години доби, що свідчить про маніпулювання ринком. При цьому відсутнє підтвердження вказаних заявок реальним фізичним/імпортованим обсягам електричної енергії». Це повідомлення свідчить, що Регулятор ідентифікував учасників ринку, які в зазначений період продавали «повітря» на різних його сегментах.