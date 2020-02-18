Донбасенерго звернулося до НКРЕКП з приводу маніпуляцій на ринку електроенергії

Обновлено: Февраль 18, 2020. Тэги: , ,

Донбасенерго звернулося до НКРЕКП з приводу маніпуляцій на ринку електроенергії

ПАТ «Донбасенерго» заявляє про неприпустимість покладання на теплову генерацію відповідальності за маніпуляції на ринку й нагадує, що з вересня 2019 р. компанія неодноразово порушувала питання недосконалості чинних Правил ринку та Правил РДН/ВДР, а також відкрито пропонувала реальні механізми, спрямовані на недопущення подібних маніпуляцій на ринку.

Про це йдеться на сайті підприємства.

На сьогодні теплова генерація зазнає значних збитків у зв’язку з тим, що ціна на ринку перебуває на рівні змінних витрат (паливної складової виробництва), а в разі розвантаження ТЕС ці збитки набувають катастрофічного характеру через непокриття зростаючих під час зниження виробництва питомих умовно-постійних витрат. Основний актив компанії – Слов’янська ТЕС – на даний час не здатна закуповувати вугілля й виконувати поточні ремонтні програми, що ставить під загрозу можливість підтримання в робочому стані маневреного устаткування для оперативного покриття сезонних піків в ОЕС України.

На сайті НКРЕКП 14 лютого 2020 р. з’явилося повідомлення про нараду, яка була проведена у зв’язку з вищевказаними маніпуляціями на ринку електричної енергії. Як випливає з пресрелізу Регулятора, «на нараді розглянули детальні результати роботи на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку за січень та першу декаду лютого 2020 року та констатували, що деякі компанії при продажі електричної енергії суттєво знижують рівень заявлених цін та значно збільшують заявлений обсяг у нічні години доби, що свідчить про маніпулювання ринком. При цьому відсутнє підтвердження вказаних заявок реальним фізичним/імпортованим обсягам електричної енергії». Це повідомлення свідчить, що Регулятор ідентифікував учасників ринку, які в зазначений період продавали «повітря» на різних його сегментах.

«Донбасенерго» закликає державного Регулятора опублікувати на офіційному вебсайті перелік учасників ринку, які допускали маніпуляції в зазначений період, а також негайно втрутитися в ситуацію, що склалася, зупинити дію перекручених неринкових механізмів і скоротити обсяги балансуючого ринку для стабілізації енергосистеми.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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